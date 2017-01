CSI5* Leipzig: Gregory Wathelet ganha o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 23 Janeiro, 2017 7:30

O CSI5* de Leipzig terminou com o triunfo do belga Gregory Wathelet no Grande Prémio Taça do Mundo Longines, a 10ª qualificativa da Taça do Mundo.

Montando a sua nova estrela, a égua Westfalian Coree (Cornet Obolensky) de 11 anos, Wathelet galopou para a vitória em 41,77s, relegando o francês Kevin Staut com Reveur de Hurtebise para o 2º lugar (41,94s). Apenas 17 centésimos de segundo separaram Staut do vencedor nesta qualificativa, sendo que o francês ocupa o primeiro lugar provisório do ranking da Taça do Mundo de Saltos.

Os restantes lugares foram alcançados pelos cavaleiros alemães; Niklas Krieg foi 3º classificado com Carella; Ludger Beerbaum em 4º com Casello; Markus Brinkmann em 5º com Pikeur Dylon: Markus Renzel em 6º com Cato e Guido Klatte de apenas 21 anos, em 7º lugar com Qinghai.

Quanto ao cavaleiro português Mário Wilson Fernandes que saltou Stroudwood Eladarado de 9 anos, pela primeira vez num Grande Prémio Taça do Mundo, terminou em 35º lugar tendo penalizado 9 pontos na primeira mão.

Resultados

Ranking Provisório