CSI5* Cascais : Martin Fuchs vence 1ª classificativa do Global Champions League 8 Julho, 2017 12:42

Martin Fuchs foi o grande vencedor da 1ª classificativa da prova por equipes Global Champions League, que se realizou hoje, pelas 20h00, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. O cavaleiro suíço de 24 anos, montando Clooney, venceu a prova “Tabela A com um desempate”, com obstáculos a 1,50m/1,55m do chão, em 43 segundos e 24 centésimos. O prize money para esta classificativa foi de 154.000,00€.

Realizou-se esta sexta-feira a primeira classificativa da prova por equipes Global Champions League, a 2ª prova do Longines Global Champions Tour Cascais, apurando para desempate 20 dos 45 conjuntos que saltaram a primeira mão sem faltas. O suíço de 24 anos, Martin Fuchs, foi o grande vencedor desta prova. O cavaleiro terminou o seu percurso inicial com zero pontos, passando automaticamente para o desempate onde, sem faltas, venceu a primeira classificativa com um tempo de 43 segundos e 24 centésimos. O segundo e terceiro classificados desta prova foram, respetivamente, o norte-americano Jack Towell, com New York, e o irlandês Cian O’Connor, montando Super Sox.

A primeira mão da Global Champions League “Tabela A com um desempate” é uma prova individual, na qual participam 2 cavaleiros de cada uma das 18 equipes, perfazendo um total de 36, e 7 a competir individualmente, sem equipes.

A equipa Miami Glory Power composta por Georgina Bloomberg (Manodie II H) e Cian O’Connor (Super Sox) lidera provisioriamente.

Hoje realiza-se a segunda mão desta prova “Tabela A ao cronómetro”, com obstáculos a 1,55m/1,60m do chão, pelas 18h00, com um prize money de 180.000,00€.

Resultados AQUI