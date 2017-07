CSI5* Cascais: Israelita Danielle Goldstein conquista o seu primeiro Grande Prémio do LGCT 9 Julho, 2017 8:47

Danielle Goldstein de 32 anos, montando Lizziemary, foi a brilhante vencedora do Grande Prémio Longines da 9ª etapa do LGCT, com um percurso excecional de 45 segundos e 56 centésimos de segundo. O Prize Money foi de 300.000,00€.

Chegou ao fim mais uma edição do Longines Global Champions Tour Cascais. A 9ª etapa do maior circuito mundial de hipismo termina, após 3 dias, com a grande vitória da israelita Danielle Goldstein, montando ‘Lizziemary’. Goldestein terminou o seu percurso, no jump-off, em 45 segundos e 56 centésimos. A 4ª prova da 9.ª etapa do circuito mundial Longines Global Champions Tour (LGCT) teve como prize money 300.000,00€.

No segundo lugar do podium ficou o holandês Maikel Van der Vleuten, com VDL Groep Arera C, terminando o percurso em 47.03 segundos. O suíço Martin Fuchs e a sua montada Clooney, vencedores da 1ª classificativa da prova por equipes Global Champions League realizada ontem, dia 8 de julho, posicionou-se em 3º lugar, terminando o seu percurso em 44.93 segundos.

Em conferência de imprensa, a vencedora do Grande Prémio, referiu: “Eu tinha um plano e executei-o na perfeição.” Recorde-se que este é o primeiro Grande Prémio 5* ganho pela israelita no circuito Longines.

Jan Tops, presidente do Longines Global Champions Tour realçou, na conferência de imprensa do Grande Prémio, as condições excecionais do Hipódromo Manuel Possolo. De acordo com Tops, “tudo parece fácil com este piso. Os cavalos voam.” O presidente do circuito não deixou de salientar o entusiasmo e conhecimento do público que todos os anos assiste à etapa de Cascais.

Para Duarte Nobre Guedes, presidente do CSI Cascais, este foi, uma vez mais, um espetáculo de excelência que trouxe para Cascais o melhor desporto e os melhores cavaleiros do mundo. Nobre Guedes realçou que Cascais está, desde o primeiro dia, envolvido neste circuito. “Começámos muito pequenos e agora somos grandes”, finalizou o presidente do concurso da 9ª etapa do Longines Global Champions Tour em conferência de imprensa.

No dia 7 de julho realizou-se a primeira prova da 12ª edição do CSI 5* Cascais, da qual saiu vitorioso o egípcio Abdel Saïd, montado em Quatrin de la Roque LM, superando a “Tabela A duas fases” em 24 segundos e 72 centésimos.

Para o ano, o circuito mundial de hipismo regressa a Cascais para a sua 13ª edição, trazendo novamente consigo os melhores cavaleiros do mundo.

Confira os resultados AQUI