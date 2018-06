CSI5* Cascais: Brasileiro Yuri Mansur vence prova inaugural – Rodrigo Giesteira Almeida melhor português 15 Junho, 2018 5:57

Yuri Mansur montando Amor venceu, esta quinta-feira, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo a primeira prova do Longines Global Champions Tour de Cascais, disputada em Duas Fases, completando o percurso em 29,93s. Rodrigo Giesteira Almeida com Elud foi o único português a passar à segunda fase, tendo terminado em 17º lugar entre 60 conjuntos.

O irlandês Denis Lynch foi segundo classificado com Fairview Aliquidam enquanto o suíço Pius Schwizer ocupou o terceiro lugar do pódio com Chidame Z.

GREGORY WATHELET VENCE 1ª CLASSIFICATIVA DO GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE – PARIS PANTHERS NO COMANDO PROVISÓRIO

Realizou-se também esta quinta-feira, a primeira classificativa da prova por equipas da Global Champions League, apurando para desempate 22 dos 51 conjuntos que saltaram a primeira mão sem faltas. O belga Gregory Wathelet foi o grande vencedor desta prova montando Qualido. Este conjunto terminou o seu percurso inicial com zero pontos em 68,44s. O segundo e terceiro classificados desta prova foram, respectivamente, o colombiano Carlos Enrique Lopez Lizarazo, com G & C Arrayan (70,36s) e o espanhol Eduardo Alvarez Aznar com Rokfeller de Pleville Bois Margot (71,75s).

Assim, a primeira mão da Global Champions League foi ganha pela equipa Paris Panthers composta por Gregory Wathelet e Darragh Kenny (Balou du Reventon).

Portugal que teve nesta competição a equipa do Cascais Charms, representada Philip Houston (Chalanda) e Luiz Felipe de Azevedo Filho (Chacito) terminou em 14º lugar com 10 pontos de penalização. As primeiras cinco equipas terminaram a 1ª classificativa com zero pontos.

A Global Champions League (GCL), é composta por 19 equipes, com cavaleiros de diferentes nacionalidades a competir num formato único, que se manterão inalteradas até ao final da temporada. Ao fim de sete etapas, a equipa dos London Knights lidera a classificação provisória seguida pela Valkenswaard United e Shanghai Swans. Sábado disputa-se a 2ª classificativa da prova por equipas às 18h00.

Não perca também no sábado, o milionário Grande Prémio do Estoril às 21h30, que vai distribuir €300 mil em prémios pecuniários.

Resultados completos AQUI

Programa AQUI