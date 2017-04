CSI5* Antuérpia: Luciana Diniz com bom começo de época 21 Abril, 2017 14:43

A cavaleira portuguesa Luciana Diniz classificou-se entre os 10 primeiros nas duas provas da segunda jornada do CSI5* de Antuérpia, Bélgica esta quinta-feira.

Montando o garanhão Oldenburgo Lennox de 16 anos (Lifestyle x Grammus), Luciana alcançou o 8º lugar na prova disputada em duas fases (1,45m), sem faltas em 37,00s. Esta prova foi ganha pelo conjunto da casa Jérôme Guery com o cavalo de 9 anos Icarus (30,25s) seguido do seu compatriota Thierry Goffinet com Navarro UK (30,78s). O britânico Michael Whitaker com JB’s Hot Property completou o pódio, tendo terminado sem faltas em 30,99 segundos.

Na segunda prova da noite que foi muito disputada com desempate com obstáculos a 1,55m, Luciana e Winningmood classificaram-se em 6º lugar frente a 13 conjuntos no desempate. Venceu o americano Kent Farrington com Sherkan d’Aumry (x Kannan) que registou 32,91s no desempate. O italiano Piergiorgio Bucci foi segundo classificado com o garanhão Casallo Z (x Casall) enquanto a francesa Penelope Leprevost assegurou o 3º lugar com Vagabond de la Pomme (x Viso d’Arsouilles), em 33,80s.

O suíço Romain Duguer com Tipsy do Terral (x Toulon) foi quarto 33,94s e o belga Pieter Devos ocupou o quinto lugar montando Claire Z (x Clearway) tendo registado 34,18 segundos no desempate.

Já se conhecem os oito cavaleiros que vão disputar o JumpingClash Challenge: Daniel Deusser, Christian Ahlmann, Eric Lamaze e Simon Delestre são os quatro “seeded riders” e os seus rivais, são os “challengers”, Emmanuele Gaudiano, Pedro Veniss, Constant Van Paesschen e Patrice Delaveau.

O JumpingClash Challenge está programado para esta sexta-feira às 20h45.

Resultados – Duas Fases

Resultados – AM5