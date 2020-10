CSI4* Vilamoura: Titouan Schumacher brilha no Grande Prémio (VÍDEO) 25 Outubro, 2020 19:05

O francês Titouan Schumacher, de 26 anos, conquistou neste domingo o Grande Prémio do CSI4* do circuito Vilamoura Champions Tour 2020, prova a contar para o ranking mundial Longines. De recordar que este cavaleiro venceu seis GP’s nos circuitos de Vilamoura este ano.

Montando o castrado Atome Z, de 13 anos, Schumacher venceu a barrage que foi muito disputada por 7 dos 49 conjuntos inicialmente em prova. Este conjunto completou o desempate sem faltas em 39,22 segundos.

O chefe de pista italiano Andrea Colombo desenhou um percurso exigente e muito técnico, composto por 13 obstáculos e 16 esforços e com um tempo justo. Dos 49 conjuntos que alinharam, apenas 7 sem faltas na primeira mão e dentro do tempo, disputaram o desempate. No desempate, 3 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

O irlandês David Simpson foi segundo classificado com Foudre F (39,98s) enquanto o brasileiro Francisco José Mesquita Musa assegurou o terceiro lugar com Alea Imperio Egipcio (41,57s). Seguiram-se os britânicos, Laura Renwick com Dublin V (0/4-38,43s) Emily Moffitt com Winning Good (0/4-40,78s) e Robert Whitaker com Catwalk (0/4-41s).

Quanto aos cavaleiros nacionais não conseguiram o apuramento para o desempate.

Resultados AQUI