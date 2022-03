CSI4* Vejer de la Frontera: Tocou hino nacional para Rodrigo Giesteira Almeida

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida montando Elvic V/H Hoeve-Terras Z (Elvis Ter Putte x Landetto) ganhou a prova disputada em duas fases com obstáculos colocados a 1,45m ao registar o melhor tempo 29,96s entre os 39 participantes que terminaram as duas fases sem faltas. Rodrigo arrebatou mil euros em prize money.

Este conjunto já havia ganho duas provas: uma delas no Medium Tour a semana passada (1,40m) e outra no Big Tour (1,35m) optando Rodrigo na sexta-feira por saltar o cavalo no Big Tour (1,45m).

O holandês Gerco Schröder com New Star VD Berghoeve e a britânica Holly Smith com Cevann ocuparam o segundo lugar enquanto o espanhol Ruben Gomez Crespo e Vavavoom de Gamma e a francesa Ines Joly com Vitto de Cartherey ocupara o terceiro lugar numa prova que contou com 100 participantes e foi dividida.

Ficou também classificado Anthoni Lupi Hart em 11º lugar com Jesilette (Chacco Boy) (36,79s).

