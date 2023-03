CSI4* Vejer de la Frontera: João Mota sobe ao pódio

Mais um atleta português a destacar-se no Sunshine Tour em Vejer, João Mota e a égua belga Misterio Sobral da Costa de 11 anos, conquistaram o segundo lugar do pódio, com um impressionante tempo de 59,31s na prova ao cronómetro com obstáculos a 1,40m.

Dos 77 conjuntos que disputaram esta prova composta por 11 obstáculos e 13 esforços, apenas vinte e cinco terminaram com zero pontos. Venceu esta qualificativa para o GP (Small Tour) no domingo, o britânico Henry Turrell com Challenger (57,68s). O espanhol Pello Elorduy Ibarzabal com Champenoise de Rampan foi terceiro classificado (59,77s).

Nesta segunda jornada os melhores resultados nacionais foram de Duarte Seabra com Dourados em 6º lugar no Big Tour (1,50m); Mário Prieto com Quantico 28 em 14º lugar no Big Tour (1,45m); António Matos Almeida em 7º com Calypso de Kamelia e Duarte Seabra em 9º lugar com Fernhill Balou Beau no Medium Tour (1,40m).

No CSI1* Maria Inês Falcão de Campos e Maximus van de Kooldries na prova disputada em duas fases (1,20m), terminou em 11º lugar sem faltas.

Resultados completos AQUI