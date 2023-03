CSI4* Vejer de la Frontera: Duarte Seabra sobe ao 2º lugar do pódio no Grande Prémio

O cavaleiro português, Duarte Seabra montando o Westfalian Dourados conquistou um brilhante 2º lugar no Grande Prémio no CSI4* (37,97s), que decorreu neste domingo em Vejer de La Frontera, Espanha.

Participaram 45 conjuntos nesta prova desenhada pelo belga Louis Konickx, qualificativa para os Campeonatos da Europa e Jogos Olímpicos de Paris com obstáculos a 1,60m que incluia a vala de agua, mas apenas 12 conjuntos com um percurso inicial sem faltas disputaram um desempate muito competitivo. Cinco conjuntos conseguiram duplos percursos sem faltas.

O irlandês Michael Pender de 23 anos, com HHS Calais, propriedade do Stud Bravo Hughes Ltd., foi o vencedor do Grande Prémio (36,84s), enquanto a canadiana Kara Chad completou o pódio com Igor GPH (37,67s).

