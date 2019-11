CSI4* Munique: Luciana Diniz termina em quinto lugar no Grande Prémio 25 Novembro, 2019 7:57

Um brilhante 5º lugar para a luso-brasileira Luciana Diniz com Vertigo du Desert (Mylord Carthago*HN x Robin II Z), no Grande Prémio do Indoor de Munique (0/35,70s), neste domingo.

Venceu o Grande Prémio (1,55m) o conjunto da casa, Guido Klatte com Asagan M (Argentinus x Drosselklang II) que foi o mais rapido (0/34,34s) dos 13 conjuntos que disputaram o desempate. O austriaco Mak Kühner foi 2º classificado com Cornet Kalua (Cornet Obolensky x Platin) (0/35,29s) e em terceiro ficou classificada a alemã Katrin Müller com Felitia (Querlybet Hero x Apollonios xx) (0/35,68s).

Resultados GP AQUI