CSI4* Casas Novas: Britânico Guy Williams ganha o Grande Prémio – Bernardo Ladeira 9º classificado 22 Julho, 2019 7:36

Guy Williams com Rouge de Ravel foi este domingo o vencedor da prova rainha do CSI4* de Casas Novas (0/0-43,35s), Espanha. Seguiram-se os franceses Alexandra Paillot com Polias de Blondel (0/0-44,05s) e Julien Eppailard com Alibi de la Roque (0/0-44,60s) em segundo e terceiro lugares.

O cavaleiro português Bernardo Ladeira de 21 anos com o garanhão KWPN Dento conquistou um honroso 9º lugar entre 37 participantes.

Apenas 9 conjuntos disputaram o desempate. Seis conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Resultados G.P. AQUI

Resultados completos