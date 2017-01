CSI4* Abu Dhabi: João Marquilhas sobe ao segundo lugar do pódio nos E.A.U. 12 Janeiro, 2017 7:08

João Marquilhas conquistou esta quarta-feira, o 2º lugar do pódio na prova qualificativa para o Grande Prémio de sábado.

Começou esta quarta-feira (11/01) no Al Forsan International Sports Resort em Abu Dhabi, o CSI4*, que conta com um prize money global de €204.500, estando reservado para o Grande Prémio €62.000, prova qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais 2018 no Canadá.

Montando a égua Hanoveriana W Diva Rosa MFS (x Wallenburg) de 8 anos, João Marquilhas registou no desempate o tempo de 36,74s. O conjunto português ficou a 0,66s do vencedor, o irlandês Michael Pender com HHS Hercules de 8 anos, que registou 36,08s. O terceiro lugar do pódio coube à francesa Adeline Hecart com a égua SF Question D’Orval (38,64s).

Dos 20 conjuntos que alinharam à partida, apenas oito conseguiram os duplos percursos sem faltas.

Na prova reservada a cavalos de 6 e 7 anos, Miguel Bravo alcançou o 6º lugar com Z7 Qamar (0/61.45s) e João Marquilhas ficou em 7º com Blue Love True (0/62,78s). O vencedor foi Abdullah Humaid Al Muhairi com Diaradino (59,31s).

Resultados – Prova 1,45m

