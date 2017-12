CSI3-W Poznan: Rodrigo Giesteira Almeida sobe cinco vezes ao pódio na Polónia 4 Dezembro, 2017 20:49

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida subiu ao pódio por cinco vezes no CSI3*-W de Poznan, conseguindo ganhar 3 provas e conquistar 2 terceiros lugares, este fim-de-semana.

O CSI3* Poznan terminou neste domingo da melhor forma para Giesteira Almeida ao vencer a prova Dificuldades Progressivas (1,40m) montando o belga Hassan van de Wittemoere (65 pontos em 44,00s). Rodrigo com Elud venceu no primeiro dia (1,35m) e com Umea de Blondel ganhou a prova Grande do CSI1*.

Com a égua belga Isolde vd Heffinck de 9 anos, conquistou dois terceiros lugares (Duas Fases e Caça 1,40m) na passada quinta e sexta-feira. Na jornada de sexta-feira, Rodrigo com o cavalo Lycero de 6 anos, ficou em sétimo lugar na prova ao cronómetro (1,35m).

Segundo Rodrigo, “Foi um concurso excelente com um ambiente fantástico. Os meus cavalos estão em grande forma e o meu próximo desafio será o CSI5*-W de Mechelen (Bélgica) com o meu primeiro cavalo Hassan, e com Isolde vd Heffinck. Com o garanhão belga Jamal van de Heffinck de 8 anos, estou inscrito na prova Sires of the World.”

