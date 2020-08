CSI3*-W Budapeste: Rodrigo Giesteira Almeida conquista décimo lugar no Grande Prémio (VÍDEO) 23 Agosto, 2020 19:37

Rodrigo Giesteira Almeida, alcançou neste domingo um excelente décimo lugar no Grande Prémio do CSI3*-W de Budapeste, prova qualificativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Este cavaleiro que partiu em 41º lugar com o garanhão KWPN de 12 anos, Delvaux (Chacco Blue x Landgrafin por Lancer II), penalizou 4 pontos no desempate em 33,33s. Rodrigo que monta Delvaux desde Junho passado, conseguiu o seu melhor resultado em Grande Prémio na Hungria com este cavalo que foi anteriormente montado pela cavaleira holandesa Kim Emmen.

Luis Sabino Gonçalves ao penalizar 1 ponto por excesso de tempo com Argan de Beliard (12º) ficou afastado do desempate. Seis conjuntos terminaram com duplo percursos sem faltas.

Venceu o Grande Prémio o italiano Roberto Turchetto com My Cool Passion (30,40s), seguido da britânica Laura Renwick com Dublin V (30,71s). O brasileiro Arthur Gustavo da Silva foi terceiro classificado com Inonstop van t Voorhof (31.68s).

Dos 49 conjuntos que alinharam nesta prova (1,60m), apenas 10 ficaram apurados para o desempate.

Resultados AQUI