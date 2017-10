CSI3* Vilamoura: Portugueses determinados a lutar pelo pódio

Os portugueses António Matos Almeida, Mário Wilson Fernandes, Francisco Rocha e Sara Ferreira Pinto foram este sábado o centro das atenções no Vilamoura Champions Tour, ao conquistarem os primeiros lugares do pódio em três das cinco provas do CSI3*. O esforço, a determinação e a qualidade destes atletas, contribuíram para mais um dia positivo para Portugal.

A jornada de sábado começou com o triunfo de Francisco Rocha montando a égua C Berriz Z de 11 anos na prova ao cronómetro (1,35m), tendo registado o melhor tempo (52,65s) dos 25 conjuntos que terminaram sem faltas. Laura Renwick (Gbr) foi segunda classificada com Alothain de Blondel (53,10s) e o francês Adrien Rouchon ocupou o terceiro lugar com Halica Vd Breemeersen (54,40s). Ficou ainda classificado no Top 5, Hugo Tavares com Kiss de Sobral da Costa (56,86s).

Seguiu-se a prova grande (1,45m) também ao cronómetro que foi ganha pela britânica Laura Renwick que somou o seu segundo triunfo com Bintang II. Duarte Romão ficou classificado em sétimo lugar com o garanhão SF Upercut d’Ajon nesta prova.

No Pequeno Grande Prémio (1,40m) disputado na tarde deste sábado, sagrou-se vencedor António Matos Almeida montando Irene van de Kwachthoeve. Mário Wilson Fernandes foi segundo classificado com Diamant de Flobecq Z enquanto Harry Charles (Gbr) foi terceiro com Valkiry de Zance. Classificaram-se ainda os portugueses: Duarte Romão/Utopie d’Bonneville em 6º lugar e António Matos Almeida/Ulena Mail em 7º.

Sara Ferreira Pinto voltou a brilhar na prova a 1,20m com desempate, ao registar o seu quarto triunfo com Darko-Eqd. Ines Cosse (Esp) foi segunda classificada com Tentation des Sables e Reynald Angot (Fra) fechou o pódio com Virevolt. Carolina Cornemillot ocupou o 5º lugar montando Isela Del Maset.

