CSI3* Vilamoura: Piergiorgio Bucci repete vitória no Grande Prémio 26 Outubro, 2021 18:59

O cavaleiro italiano Piergiorgio Bucci venceu no domingo (24) o Grande Prémio do CSI3* em Vilamoura, após ter conquistado o mesmo resultado no domingo anterior (17) no GP do CSI4*. Diferenças? sim, em datas e cavalos diferentes. No domingo (17) venceu com Cochello, este domingo foi com o garanhão Holstein, Carpe Diem J&F Champblanc (0/35,92s).

O irlandês Trevor Breen foi segundo classificado com Highland Presidente (0/37,71s), enquanto o britânico Alex Thompson com Cathalina S fechou o pódio (0/37,90s).

Quatro conjuntos dos 39 com um percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate.

O melhor resultado nacional foi de Mário Wilson Fernandes que ficou classificado em 8º lugar com a égua Hanoveriana Carrisma tendo penalizado 4 pontos no percurso inicial.

Resultados AQUI