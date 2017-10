CSI3* Vilamoura: Marina Frutuoso de Melo fez soar hino português (VÍDEO) 13 Outubro, 2017 7:41

Por duas vezes se ouviu o hino português em Vilamoura ontem.

Esta quinta-feira a cavaleira portuguesa Marina Frutuoso de Melo com o castrado Holstein Cantano, de 17 anos, conquistou o primeiro lugar do pódio na prova grande (1,45m) disputada ao cronómetro. Marina, num percurso de cortar a respiração, registou o melhor tempo (64,66s) dos 20 conjuntos que terminaram com zero pontos.

O italiano Piergiorgio Bucci foi segundo classificado com Heartbreaker Vd Achterhoe (64,88s) enquanto o brasileiro Felipe Ramos Guinato ocupou o terceiro lugar com Zenzero (64,98s). Seguiram-se o francês Guillaume Foutrier com Valdocco des Caps (65,77s) e Luís Sabino Gonçalves com Acheo di San Patrignano (65,95s) em quarto e quinto lugares respectivamente.

Ontem, foi também a vez de Ricardo Gil Santos (Venus C) fazer soar o hino nacional, ao vencer a prova ao cronómetro com obstáculos a 1,30m. Bruno Pereirinha (Stone Lutterbach) ocupou o segundo lugar relegando o francês Adrien Rouchon (Halica Vd Breemeersen) para o terceiro lugar.

Adeline Hecart (FRA) com a égua SF Vendetta de Cossigny venceu a prova ao cronómetro a 1,40m. A melhor prestação nacional nesta prova, foi de Francisco Rocha que ocupou o sexto lugar com a égua belga Kipling Van’ T Hagenhof.

A britânica Harriet Nuttall, uma habitué no circuito de Vilamoura, somou o seu primeiro triunfo com Silver Lift na prova a 1,35m. António Matos Almeida ocupou o segundo lugar com Ulena Mail e em terceiro ficou classificada Rikke Belinda Barker (DEN) com Quarelie de La Louvet.

