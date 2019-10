CSI3* Vilamoura: Holly Smith triunfou no Grande Prémio (VÍDEO)

A britânica Holly Smith, brilhou neste domingo ao vencer o Grande Prémio da quarta semana do Vilamoura Champions Tour 2019, após uma barrage onde teve uma performance exemplar com o cavalo KWPN Denver de 11 anos. A cavaleira arrecadou €12.500 numa prova cujo prize money total foi de €50.200. Holly venceu ainda no domingo uma prova a 1,35m com Flipper Darco UK Z. O irlandês Harry Marshall foi segundo classificado com Flambeau e o britânico James Smith completou o pódio montando Simply Splendid.

O português melhor classificado, foi Luís Sabino Gonçalves com o SF Biloba des Chaines (x Winningmood) de 8 anos, que ficou em 10º lugar.

Este Grande Prémio contou com a participação de 42 conjuntos. Onze conjuntos completaram o percurso inicial sem faltas e disputaram o desempate. Seis conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

O percurso da primeira mão desafiou os participantes com 13 saltos e 16 esforços (1,50m), numa prova a contar para o Ranking Mundial da FEI Longines.

MICHAEL PENDER VENCE PEQUENO GRANDE PRÉMIO

O irlandês Michael Pender, venceu no sábado o Pequeno Grande Prémio, conseguindo o único duplo percurso sem faltas com HHS Calais. O belga Gregory Wathelet foi segundo classificado com Spike vd Withoeve enquanto o chileno Tomas Couve com Voisine de Normandie ocupou o terceiro lugar.

A portuguesa, Fátima Rous de 21 anos, com Cornado’s Boy foi o melhor conjunto nacional nesta prova ao alcançar o 7º lugar, penalizando apenas 1 ponto por excesso de tempo no percurso inicial.

