CSI3* Vilamoura: Holandesa Mel Thijssen vence Grande Prémio

Os jovens não deram hipótese no segundo Grande Prémio do Villamoura Atlantic Tour, pertencendo o triunfo a Mel Thijssen de 20 anos, com a égua Oldenburg Cartolana 2 (Catapult 7 x Lando), ao registar o melhor tempo (40,63s) dos 9 conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas, esta prova rainha patrocinada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que distribuiu €51.300 entre os primeiros classificados.

O luxemburguês Victor Bettendorf, vencedor da prova ao cronómetro na passada quinta-feira, foi segundo classificado com Astuce de La Roque (Kannan x Quickstar) (40,71s) e o britânico Jack Whitaker de 20 anos completou o pódio com Valmy de La Lande (Mylord Carthago*HN x Starter), registando 42,99s.

O cavaleiro português Francisco Rocha com a égua C Berriz Z, uma filha de Coltaire Z, foi segundo classificado na prova disputada em duas fases (1,30m) no sábado. A vencedora foi a britânica Helen Rees com Bianca du Rouet, enquanto o francês Aurelien Leroy com Coree terminou em terceiro.

Resultados GP AQUI

Resultados completos