CSI3* Vilamoura: Francisco Rocha soma segunda vitória com C Berriz Z (VÍDEO) 25 Fevereiro, 2017 20:46

O cavaleiro português Francisco Rocha somou a sua segunda vitória este sábado, no Vilamoura Atlantic Tour, com a égua C Berriz Z de 11 anos (Coltaire Z x Feris por Naturel), na prova ao cronómetro (1,35m) tendo registado o melhor tempo (58,52s) dos 16 conjuntos que terminaram a prova sem faltas. A americana Brittany Albrecq foi segunda classificada com o garanhão KWPN Apart de 12 anos (59,85s) enquanto Duarte Seabra ocupou o terceiro lugar do pódio, com a égua Axelle M Z, de 9 anos (60,29s).

O Pequeno Grande Prémio (1,40m) foi ganho pelo francês Nicolas Deseuzes com a égua SF Razzia des Sables. A britânica Nicole Pavitt com a égua SF Hussah T.M. ocupou o segundo lugar e o alemão Marc Bettinger com a égua Quincy W foi terceiro classificado. A melhor prestação nacional foi de Martim Portela de Morais que alcançou o 12º lugar montando o castrado belga Inco van den Bisschop. Dos 56 participantes que alinharam, apenas 6 terminaram o desempate sem faltas.

O francês Julien Gonin com Une Etoile Landaise foi o vencedor da prova grande disputada ao cronómetro (1,45m). O seu compatriota Mathieu Billot foi segundo classificado com Radja des Fontaines e o belga Thierry Goffinet ocupou o terceiro lugar com Jonsaunier Dwerse Hagen. Luís Sabino Gonçalves que ficou classificado em décimo primeiro com a égua belga Hilde Imperio Egipcio assegurou, sem faltas, a melhor prestação nacional.

Este domingo disputa-se o segundo Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour, (1,50m) no qual irão alinhar 51 conjuntos em representação de 20 países.

Resultados

Vídeo Mar de Histórias.