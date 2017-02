CSIYH1* Vilamoura: Francisco Rocha soma novo triunfo (VÍDEO)

Depois de um dia de descanso, arrancou esta terça-feira, a 2ª semana do Vilamoura Atlantic Tour com o triunfo do cavaleiro português Francisco Rocha nos cavalos de 7 anos.

Montando o garanhão Clyde Lvb Z (Clinton x Quick Star), Francisco Rocha registou o melhor tempo 70,37s na prova ao cronómetro dos 25 conjuntos que terminaram com zero pontos. A recordar que Francisco e Clyde ficaram em 2º lugar na prova ao cronómetro na passada quinta-feira (16). As britânicas Laura Renwick com Alothain de Blondel (71,94s) e Nicole Pavitt com Xena 16 (72,25s) ocuparam o 2º e 3º lugares respectivamente.

Portugueses sem faltas: 20º Carolina Oliveira Gonçalves / Finca S; 21º Duarte Seabra / Alentejo e 23º Mário Prieto / Comando.

Prova: Tabela A ao cronómetro

Nº de Participantes: 57

Percursos sem faltas: 25

CAVALOS 6 ANOS

O francês Julien Gonin com a égua Carrat d’Alleriat Z foi o vencedor da prova disputada em duas fases reservada a cavalos de 6 anos. Laura Renwick conquistou o segundo e terceiro lugares com os cavalos Mhs Sanfrancisco e Arkuga.

A melhor prestação nacional foi de Simão Maio Reis que ficou classificado em 8º lugar com Alibaba de Tiji Z sem faltas.

Prova: Duas Fases

Nº de Participantes: 59

Percursos sem faltas: 13

CAVALOS 5 ANOS

Nos cavalos de 5 anos, venceu a irlandesa Tracy Walshe montando Fernhill Lucky One conseguindo o melhor tempo na prova ao cronómetro: 55,54s. Em segundo lugar ficou classificado o espanhol Mariano Bastida com History (56,40s) e em terceiro ficou o português Pedro Escudeiro com Mira Sobral da Costa (61,37s). Luis Silva Fernandes com Mimosa Sobral da Costa ocupou o 8º lugar (65,25s).

Prova: Tabela A ao cron.

Nº de Participantes: 41

Percursos sem faltas: 24

Resultados completos

