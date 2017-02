CSI3* Vilamoura: Francês Mathieu Billot vence Grande Prémio “Francisco Moura” (VÍDEO)

Mathieu Billot, montando a égua belga Ilena S (Verdi x Calido), venceu este domingo o 2º Grande Prémio do concurso internacional de saltos (CSI3*) do Vilamoura Atlantic Tour, prova qualificativa para o Campeonato da Europa de 2017 e Jogos Equestres Mundiais 2018. O cavaleiro gaulês completou o desempate composto por nove saltos (1,50m) desenhado pelo chefe de pista britânico Bob Ellis, em 44,11 segundos.

Marlon Zanotelli (BRA) foi segundo classificado com a égua SF Sirene de La Motte com o tempo de 46,07 segundos e em terceiro ficou o cavaleiro japonês Taizo Sugitani com o garanhão Holstein Cuba, que fez o percurso em 48,55 segundos.

Duarte Seabra (POR) voltou a evidenciar-se tendo registado a melhor prestação nacional nesta prova rainha com Fernhill Curra Quinn. O conjunto terminou o desempate sem faltas em 45,03 segundos, ocupando o 4º lugar da tabela classificativa.

Este Grande Prémio em homenagem ao cavaleiro Francisco Moura falecido em 2010, contou com 49 participantes no percurso inicial, dos quais 9 ficaram apurados para o desempate.

As restantes provas da jornada de domingo foram dominadas pelas cavaleiras inglesas. Alexandra Thornton venceu a prova a 1,40m com o cavalo Charielle. A prova de 1,30m foi ganha por Sophie Fawcett e Quite Cadiz e Abbie Summers com Quantas venceu a prova de 1.20m.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos

Vídeo Mar de Histórias