CSI3* Vilamoura: Festival português na última jornada da terceira semana

Este domingo veio a disputar-se a última jornada do CSI 3* do Vilamoura Atlantic Tour, e na prova de 1,30m, julgada segundo a tabela A c/cronómetro, os cavaleiros portugueses estiveram em grande destaque alcançando 4 das cinco primeiras posições na tabela classificativa.

A vitória coube a Francisco Rocha em C Berriz Z com 0+0 pontos, sendo de destacar, mais uma vez, que este cavaleiro tem vindo a sobressair em todos os concursos internacionais que integram este circuito internacional. Na classificação surge de imediato, no 2º lugar, o combativo e eficaz cavaleiro António Matos de Almeida em Corlandollar Z , que efectuou a sua prova em 0+0 no tempo de 56,50 ! Mas muito próximo, a apenas 6 centésimas de segundo, encontramos no 4º lugar Duarte Seabra com 0+0 pontos em 56,57s.

Como não há duas sem três e três sem quatro, na sétima posição colocou-se Anthony Lupi Hart que montou a Clara Faut, finalizando com 0+0 pontos em 57,40s. Será interessante referir que tanto este último cavaleiro, como Duarte Seabra, têm um largo currículo na modalidade de Concurso Completo de Equitação!

Chegados à prova rainha deste Concurso, o Grande Prémio, disputado com um desempate ao cronómetro, aos portugueses não sorriu a sorte de lugares cimeiros, e após se apurarem para o desempate 6 conjuntos, coube a vitória ao francês Kevin Staut, magnífico cavaleiro olímpico, e que aqui montou a Chappetta, finalizando o desempate com 0 pontos em 38,10s, seguindo-se na classificação o dinamarquês Andreas Schou, medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de 2010, em Lanaken, que neste Grande prémio utilizou a Darc de Lux, finalizando o desempate com 0 pontos em 56,57s. Na terceira posição do pódio ficaria o belga François Mathy em Uno de la Roque, com 0 pontos em 57,40s no desempate.

Mas não terá sido apenas o Grande Prêmio, ou a prova de 1,30m, com forte presença portuguesa nos primeiros lugares da classificação, que veio a empolgar o público, já que na prova de 1,10 m os britânicos fulminaram a classificção geral, alcançando os 5 primeiros lugares, cabendo a vitória Caittin Ann Sedgwick com Gietvot B.

Jorge Manuel de Castro Gouveia da Costa

Resultados completos AQUI