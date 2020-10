CSI3* Vilamoura: Britânicos dominam no GP 12 Outubro, 2020 9:58

A primeira semana do Vilamoura Champions Tour 2020 terminou neste domingo com os britânicos a conquistarem os três primeiros lugares no Grande Prémio (CSI3*).

Após o triunfo da britânica Chloe Aston no Pequeno Grande Prémio de sábado, no domingo, Guy Williams com o garanhão SF Rouge de Revel, conquistou o 1º lugar do pódio no Grande Prémio. Seguiram-se as suas compatriotas, Laura Renwick com Dublin V e Jack Whitaker com Valmy de la Lande em segundo e terceiro respectivamente.

O melhor português foi Luís Ferreira com Cerruti Van Ter Hulst Z que terminou em 12º lugar (0/17-56,59s).

Consulte os resultados AQUI