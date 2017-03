CSI3* Vilamoura: Brasileiro Marlon Zanotelli conquista a prova grande, que conta para o ranking mundial Longines (VÍDEO) 10 Março, 2017 0:05

Marlon Modolo Zanotelli, 77º no ranking mundial Longines, com dois 2ºs lugares conquistados nos G.P’s (CSI3*) do circuito Vilamoura Atlantic Tour 2017, venceu esta sexta-feira a prova grande (1,45m) a contar para o mesmo ranking.

Montando a égua SF Sirene de La Motte (Apache d’Adriers x Falaise du Serein por Uriel d’Orval) de 11 anos, Zanotelli foi o mais rápido dos 29 conjuntos que terminaram com zero pontos (58,59s) esta prova ao cronómetro, patrocinada pelo Hospital de Loulé. Johnny Pals (HOL) foi segundo classificado com a égua de 8 anos Anna JO (59,03s) enquanto o australiano Rowan Willis assegurou o terceiro lugar com o castrado de 9 anos Shark.

Mário Wilson Fernandes foi o cavaleiro português com a melhor prestação nesta prova, tendo alcançado o 5º lugar com o SF Tidelio des Nauves (60,60s).

Nas restantes provas do dia, Martim Portela de Morais (POR) com Cilgen somou o seu segundo triunfo neste circuito, vencendo a prova ao cronómetro (1,30m). James Smith (GBR) foi segundo classificado com Cadence Dreamer e em terceiro ficou Reynald Angot (FRA) com o SF Vintage de La Roque.

Na prova de 1,35m, Laurent Goffinet (FRA) e Valkyrie Condeenne foram os vencedores. Daniel Moseley (GBR) com Escapado S foi o segundo classificado e Luís Sabino Gonçalves (POR) foi terceiro com Twix V Overis Z. Duarte Seabra (POR) com All About Fernhill ocupou a quarta posição.

Vídeo: Mar de Histórias.