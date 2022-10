CSI3* Vejer de la Frontera: Triunfo de Rodrigo Giesteira Almeida no Grande Prémio (VÍDEO)

O cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida conquistou neste domingo o Grande Prémio Diputación de Cadiz (CSI3*), prova qualificativa para o Campeonato da Europa em 2023 (Riesenbeck) que decorreu nas instalações de Montenmedio, Cadiz.

Montando o super rápido «Imposant van de Ranger», de apenas 9 anos, («Comme Il Faut»), Rodrigo no emocionante desempate, consegui o melhor tempo 42,49s dos seis conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. A recordar que na semana passada, este conjunto ficou em segundo lugar na qualificativa da Taça do Mundo (CSIO4*-W) em Rabat.

A sueca Erica Swartz foi segunda classificada com Madonna (45,64s), enquanto o irlandês Billy Twomey fechou o pódio com Chat Botte E.D com o tempo de 45,76s.

Alinharam 60 conjuntos nesta prova com 13 obstáculos a 1,50m e 16 esforços, desenhada pelo francês Cedric Longis.

