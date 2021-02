CSI3* Thermal: Luís Sabino Gonçalves alcança o 11º e 12º lugar no Grande Prémio 8 Fevereiro, 2021 4:21

Luís Sabino Gonçalves, alcançou o 11º e 12º lugar com os cavalos, Camino Imperio Egipcio e Argan de Beliard no Grande Prémio do CSI3* de Thermal (California), que decorreu este domingo no Desert International Horse Park.

O cavaleiro português com ambos os cavalos, penalizou 4 pontos no percurso inicial (1,55m) ficando afastado do desempate que contou com 5 conjuntos dos 37 que alinharam.

Venceu a prova Lisa Carlsen com Livestream 2 (38,80s), seguida de Beth Underhill com Count me In (39,22s). Ben Asselin que penalizou 4 pontos (39,54s) no desempate com Luikan Q, foi terceiro classificado.

Resultados completos AQUI