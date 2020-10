CSI3* Sunshine Tour: Luís Sabino Gonçalves no pódio do Grande Prémio (VÍDEO) 12 Outubro, 2020 7:57

A quarta semana do Autumn Tour, de Dehesa Montenmedio (Espanha), terminou neste domingo, com o triunfo na prova rainha do holandês Henk van de Pol com Looyman Z.

Luís Sabino Gonçalves, conquistou um brilhante 2º lugar neste Grande Prémio, a contar para os Jogos Olímpicos, com obstáculos a 1,50m. De recordar que este conjunto ficou classificado em 5º lugar no Grande Prémio (1,50m), da segunda semana deste circuito (20/09).

Montando o garanhão SF Argan de Beliard (My Lord Carthago x Ahorn), de 10 anos, Luís Sabino Gonçalves conseguiu um duplo percurso sem faltas em 40,62s, enquanto a americana Laura Kraut, ocupou o terceiro lugar do pódio com Goldwin (41,87s).

Dos 43 conjuntos que alinharam nesta prova composta por 13 obstáculos e 16 esforços, apenas nove disputaram o desempate. No desempate quatro conjuntos terminaram sem faltas e seis optaram por retirar.

Resultados AQUI