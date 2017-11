CSI3* Mijas – Francês Guillaume Foutrier ganha o Grande Prémio 13 Novembro, 2017 12:15

O circuito de Outono de Mijas terminou com o triunfo do francês Guillaume Foutrier no Grande Prémio a 1,50m (CSI3*) pontuável para o ranking mundial Longines e qualificativo para os Jogos Equestres Mundiais de 2018 que vão decorrer em Tryon, E.U.A. Harry Marshall (IRL) foi 2º classificado com Chirokko M e a espanhola Paloma Barcelo ocupou o 3º lugar com HHS Flo.

Luís Sabino Gonçalves, Guilherme Lucas e Flávio Ferreira conseguiram este domingo classificações no ‘Top 5’.

Os principais resultados ficaram assim ordenados:

MASTER TOUR

MASTER 1,30m (Velocidade e Maneabilidade)

1. KAPRICE DV…………………..…………………………. Joao Victor Castro (BRA) 61.56 sg

2. VALENTINE DU BOIS PINCH……….………………Sofie Slattery (IRL) 62.83 sg

3. COSMA SHIVA S………….….……………….…………Mike Patrick Leichle (GER) 63.95 sg

MASTER 1,40m (2 Fases especial)

1. ALOTHAIN DE BLONDEL…………..…………………Laura Renwick (GBR) 0 – 0 ptos. 28.13 sg

2. LORD DU MONT MILON…………………….…….. David Uson (ESP) 0 – 0 ptos 28.25 sg

3. DATINA…………………..…….……….…………….… ….Nerea Garaygordobil (ESP) 0 – 0 ptos. 29.21 sg

5. TECK DE RIVERLAND……………………………………Luís Sabino Gonçalves (POR) 0-0 pts. 30,16s

MASTER 1,50m GRANDE PRÉMIO – RANKING LONGINES (2 Mãos diferentes)

1. VALDOCCO DES CAPS………………….…..…… Guillaume Foutrier (FRA) 0 – 0 ptos 47.26 sg

2. CHIROKKO M…………………………………………. Harry Marshall (IRL) 0 – 0 ptos 47.55 sg

3. HHS FLO…………………………………………………. Paloma Barcelo (ESP) 1 – 3 ptos 56.23 sg

CLASSIC TOUR

CLASSIC 1,40 (Tabela A ao cronómetro)

1. WHICKED HOPE…………………..……… ……….….Joanne Sloan (IRL) 0 ptos 66.68 sg

2. ABALIA……….. ………………………..……….Guilherme Lucas (POR) 0 ptos 71.83 sg

3. TINE DES BRIMBELLES.……………..…..……….Julio Arias (ESP) 0 ptos 77.02 sg

CLASSIC 1,40 (AM5)

1. CUATA….……………………………..……….……….…. Louise Whitaker (GBR) 0-0 28.23 sg

2. FRISBY DE CHAMBOURG…………………Flavio Ferreira (POR) 0-0 40.44 sg

3. NON PLUS ULTRA 9……..……………………………. Julio Arias (ESP) 0-4 36.94 sg

PREMIUM TOUR

PREMIUM 1,10 (Tab A com desempate)

1. FLAMBEAU……………………..……… ……….….Savannah Barry (USA) 0 – 0 ptos 33.69 sg

2. BANDITO…………..……………………..……..…. Nancy Pinchen (GBR) 0 – 0 ptos 38.67 sg

3. DIVA…..…………………………..……… ………..….Cassandre Malherbe (BEL) 0 – 0 ptos 45.71 sg

PREMIUM 1,20 (2 Fases Especial)

1. HEBE VAN’T PALMENHOFF……………….Lucinda Roche (IRL) 0 – 0 26.33 sg

2. PREMIER E’TOILE…..…………………………Aline Domaingo (AUS) 0-0 ptos 27.12 sg

3. CAJU……………………………….…… ……….….Aisling Byrne (IRL) 0 – 0 ptos 27.83 sg

PREMIUM 1,30 (Tabela A ao cronómetro)

1. NIBORS ASTON……………..………..…… …. Joe Veitch (GBR) 0 ptos 59.63 sg

2. RENKUM RUBY ROUGE.………………….. Morgan Kent (GBR) 0 ptos 66.80 sg

3. UP TO DATE………………..……… ……….… Salvador Astolfi (ESP) 0 ptos 67.42 sg

PREMIUM 1,40 (Tab. A ao cronómetro)

1. TANGO DU VALDECIE……………………….Deane Rogan (IRL) 0 – 0 41.96 sg

2. DATINE II…………………………………………..Jaime Silvela Castañon (ESP) 0 – 0 43.78 sg

3. CAMOUFLAGE 24………………………………Charlotte Petit-Jean (SUI) 0 – 0 44.27 sg

