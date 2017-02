CSI3* MET: Belga Constant van Paesschen ganha o Grande Prémio 20 Fevereiro, 2017 14:20

O Grande Prémio do CSI3* do Mediterranean Equestrian Tour em Valencia, (1,45m) com um prize money de €30 mil foi ganho pelo jovem talento Constant van Paesschen montando o talentoso garanhão de 9 anos Isidoor van de Helle (Canturo).

O cavaleiro belga de 23 anos, vencedor da prova grande do dia anterior montando Compadre van de Helle, afirmou estar muito feliz com o progresso do seu jovem cavalo.

Dos 68 participantes, apenas 16 conseguiram superar as dificuldades traçadas pelo chefe de pista alemão Peter Schumacher e do irlandês Alan Wade. Foi o 15º conjunto no desempate Van Paesschen, que registou o melhor tempo 45,94s sem faltas.

Na 2ª posição ficou classificado o suíço Steve Guerdat, actual campeão da Taça do Mundo, montando Corbinian (Cornet Obolensky) que foi acompanhado no pódio pela amazona alemã Simone Blum com DSP Alice (Askari) que ocupou a 3ª posição.

Resultados