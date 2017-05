CSI3* Lexington: Eve Jobs conquista o seu primeiro Grande Prémio (VÍDEO) 30 Maio, 2017 12:34

A jovem cavaleira americana Eve Jobs de 18 anos, conquistou este domingo, o seu primeiro Grande Prémio no CSI3* de Lexington, EUA.

Montando o castrado KWPN Charleville de 10 anos, a promissora Eve Jobs venceu a prova com barrage, registando no desempate o tempo de 41,09 segundos. O chefe de pista brasileiro, Guilherme Jorge, desenhou um traçado complicado que permitiu apenas a dois conjuntos terminarem com duplos percursos sem faltas. O colombiano Roberto Teran jr. foi segundo classificado com Il Rubicouri (42,38s) enquanto o campeão do mundo e da Europa, o francês Eric Navet com Basimodo, completou o pódio tendo terminado o desempate com quatro pontos (40,72s).

Alinharam 35 participantes mas apenas 8 disputaram o desempate.

Resultados AQUI