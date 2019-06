CSI2* Vimeiro: Luís Sabino Gonçalves vence GP Câmara Municipal de Torres Vedras (VÍDEO) 17 Junho, 2019 7:33

O CSI2* do Vimeiro terminou neste domingo com Luís Sabino Gonçalves a conquistar o seu primeiro Grande Prémio da temporada.

Montando Acheo di San Patrignano de 14 anos, Luís Sabino Gonçalves, alcançou a primeira posição nesta prova (1,45m) disputada com barrage, sem faltas conseguindo o melhor tempo 37,06s dos quatro conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. Pelo seu triunfo o cavaleiro arrecadou um prémio pecuniário de €6.250,00.

A segunda posição coube ao brasileiro Felipe Ramos Guinato com BigStar (39,11s) enquanto o dinamarquês Lars Bak Andersen foi terceiro classificado com a égua Hanoveriana Qalisya (39,49s). Carolina Oliveira Gonçalves ficou às portas do pódio em 4º lugar com Carlton du Friou Imperio Egipcio (44,17s), seguida da espanhola Teresa Blazquez Abascal com Tornado VS (0/4-39,19s), Duarte Seabra / Twix v Overis Z, António Portela Carneiro / Eternity, Hugo Carvalho / Vichy du Puits, João Chuva / Antonio e Ivo Carvalho em 10º lugar com Gaiato C.

Os cavaleiros portugueses dominaram no sábado o pódio do Pequeno Grande Prémio Fundação Henrique Leote, pertencendo o triunfo a Tiago Morais com Havana du Loyal que completou a prova sem faltas tendo registado o melhor tempo (38,96s) dos três conjuntos que subiram ao pódio. Guilherme Lucas Rosado foi segundo classificado com Canouan Island (45,03s) e Diogo Portela Mendes completou o pódio com Cashman’s Spirit (48,59s).

Na prova de 1,40m, patrocinada pela Rubis Gás, a vencedora foi a espanhola Teresa Blazquez / Tornado VS, foi seguida de Rodrigo Giesteira de Almeida (Roscoe), e a fechar o pódio ficou o espanhol Armando Trapote com Little John (Baloubet du Rouet).

O Grande Prémio Câmara Municipal de Torres Vedras encerrou ao mais alto nível, com a altura dos obstáculos a atingir o máximo de 1.50m, um conjunto de provas que decorreram entre os dias 13 e 16 de Junho no Centro Hípico do Hotel Golf Mar, localizado junto à falésia da Praia de Porto Novo, perto das Termas do Vimeiro.

Os concursos de saltos regressam ao Vimeiro (CSI2* 18 a 21/07), organizado igualmente pela Empresa de Águas do Vimeiro, S.A. . Entre 13 e 15 de Setembro realiza-se o 36º Concurso de Saltos Nacional A/C.

