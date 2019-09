CSI2* Vimeiro: António Relvas vence o Pequeno Grande Prémio 14 Setembro, 2019 19:58

Numa prova marcada pela perícia e rapidez, o luso António Relvas, com a égua PSH Dolce Vita, uma filha de Coltaire Z, venceu este sábado, o Pequeno Grande Prémio Municipal da Lourinhã. Numa prova com barrage, o cavaleiro conseguiu o melhor tempo na segunda mão (49,75s) dos 10 conjuntos que disputaram a prova. Rafael Dinis Rocha foi segundo classificado com Ali B (50,89s) e João Marquilhas com Blue Love True completou o pódio (4/47,02s). Apenas dois conjuntos conseguiram a “winning round” sem penalizações.

Já na prova de 1,40m, patrocinada pela Fundação Henrique Leote, foi Ricardo Gil Santos com Zucchero a subir ao primeiro lugar do pódio, seguido de Hugo Carvalho com Vichy du Puits, e a fechar o pódio ficou o espanhol Carlos Lopes Fanjul Tartiere com Ashaane Villa Rose.

Na prova de 1,20m foi Sara Ferreira Pinto vencedora da prova Pavo. Em 2º ficou Rafael Dinis Rocha e em 3º lugar Duarte Seabra com Donna Tella.

Nos cavalos Novos, Duarte Seabra voltou a brilhar vencendo a prova com a égua SF Chine d’Beneville de 7 anos.

Já nas provas de convidados, de 1,10 , patrocinada pela Rigoleto, entrou a ganhar Maria Moreira Costa montando Zidane; na prova Cantinho do Cavalo, de 1,00m, a vencedora foi a cavaleira Nuria Rodrigues e em 2º ficou a jovem cavaleira Vera Ferreira Pinto completando-se o pódio com Beatriz Bento.

O Concurso de Saltos internacional do Vimeiro, de entrada livre, decorre até amanhã no Centro Hípico do Hotel Golf Mar, e termina com a prova Rainha, o Grande Prémio Câmara Municipal Torres Vedras (1,45m) às 14:30 que vai distribuir €25 mil em prize money.

MARTIM PORTELA DE MORAIS BRILHOU NA JORNADA INAUGURAL

Na prova inaugural ao cronómetro com obstáculos a 1,40m, patrocinada pela Rubis Gás, Martim Portela de Morais montando Cornet’s – Storm, venceu a prova, tendo realizado a mesma sem faltas num tempo que se revelou imbatível de 67,23 segundos. Em segundo lugar ficou Duarte Seabra com Vegas du Chai (0/69,3s) seguido do cavaleiro Francisco Fleming de Oliveira com Ego de Clinton (0/ 70,45s).

Na segunda prova do dia, de 1,30m que contou com o apoio da Carmo, venceu João Maria Marquilhas com Blue Love True. Em segundo lugar ficou classificado Francisco Fleming de Oliveira e em terceiro o espanhol Carlos Lopez-Fanjul Tartiere.

Na prova de 1.20m, patrocinada pela Intacol foi o jovem cavaleiro Afonso Salvador Bento, que levou o primeiro e o terceiro lugar. Em 2º lugar ficou o brasileiro Jacques Jochims Fernandes.

Na prova reservada a cavalos novos de 5, 6 e 7 anos, patrocinada pela Sollac, o vencedor foi Duarte Seabra com Millroad Flamenco. Este cavaleiro foi também 2º classificado com Chine de B’Neville. Carolina Oliveira Gonçalves com India S fechou o pódio.

Resultados completos AQUI

Galeria de Imagens AQUI