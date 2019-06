CSI2* Vimeiro: António Matos Almeida entra a ganhar

Após um interregno de 2 anos, os concursos de saltos de obstáculos regressam este fim-de-semana ao Centro Hípico do Hotel Golf Mar no Vimeiro, para satisfação dos atletas e entusiastas deste desporto.

Na jornada inaugural do CSI2* que arrancou esta sexta-feira, o cavaleiro português António Matos Almeida montando Irene Van de Kwachthoeve venceu a prova grande (qualificativa para o GP) disputada ao cronómetro com obstáculos a 1,40m, tendo registado o melhor tempo (59,49s) dos 19 conjuntos que terminaram a prova sem faltas. O dinamarquês Lars Bak Andersen foi segundo classificado com a égua Hanoveriana Qalisya (60,92s) enquanto Hugo Carvalho fechou o pódio montando o garanhão SF Vichy du Puits (62,32s).

Na segunda prova do dia, disputada em Duas Fases (1,30m) que contou com o apoio do Município da Lourinhã, o triunfo pertenceu ao brasileiro Silvio Teixeira da Silva com Charme de Atie Z (x Coltaire Z). Em segundo lugar ficou Lars Bak Andersen com Lumbumbo e em terceiro ficou classificada a cavaleira brasileira Karina Lemos Torres com Skyfall.

Já na prova de Cavalos Novos de 6 anos, patrocinada pela empresa Duartes e Sales, o vencedor foi o brasileiro Daniel Chaves Anicet com Baccary (0/79,85s). Duarte Seabra foi segundo classificado com Dyneine de Lilau (0/82,66s) e Hugo Tavares com Incognito T completou o pódio com 4 pontos em 69,31s.

Este CSI2* conta com uma dotação global de 43 mil euros, dos quais €25.000 estão reservados para o Grande Prémio Câmara Municipal de Torres Vedras que se realiza no domingo (16). Esta prova rainha disputada com barrage (1,45m) é pontuável para o ranking mundial Longines. Os percursos deste internacional estão a cargo do chefe de pista português, José Santos.

Entrada livre.

