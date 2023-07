CSI2* Vilamoura: Pódio português no Grande Prémio

A primeira jornada do segundo concurso internacional (CSI2*) do Vilamoura by Summer, terminou com os cavaleiros portugueses a dominarem o pódio do Grande Prémio.

António Matos Almeida com o garanhão Chippo Z foi o grande vencedor (0/4-38,99s), seguido de Carolina Oliveira Gonçalves com Chadston (0/4-41,49s), enquanto Sebastião Ferreira Pinto completou o pódio com Action Boy Z (0/4-42,33s).

Alinharam 34 conjuntos nesta prova desenhada pelo chefe de pista internacional, Marcos Nunez, composta por 13 obstáculos (1,45m) e 16 esforços. Apenas cinco conjuntos disputaram o desempate após uma primeira mão sem faltas.

António Matos Almeida regista a quinta vitória num GP esta temporada.

