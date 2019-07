CSI2* Vilamoura: Espanhol Mariano Bastida domina e vence Grande Prémio 15 Julho, 2019 10:37

Com um cartaz predominantemente de atletas espanhóis terminou neste domingo o segundo CSI2* do Vilamoura by Summer 2019 com o triunfo do espanhol Mariano Martinez Bastida montando Quicksilver. O seu compatriota Armando Trapote foi segundo classificado com Tinkerbell enquanto os brasileiros Pedro Veniss com Go For It e Felipe Guinato com Bigstar, ocuparam o terceiro e quarto lugar.

Ficaram ainda classificados entre o top 10, os portugueses Hugo Carvalho (Extraordiner) em 5º; João Chuva (HHS Washington em 7º; António Portela Carneiro (Eternity) em 8º e Rafael Diniz Rocha (Ali B) em 9º lugar.

Dos 49 conjuntos que alinharam, apenas 15 disputaram o desempate. No desempate 9 terminaram com duplos percursos sem faltas.

Mariano Bastida também venceu o Pequeno Grande Prémio: Hugo Carvalho em 2º lugar

Mariano Bastida venceu neste sábado o Pequeno Grande Prémio (1,45m) do CSI2*. Hugo Carvalho conquistou o segundo lugar do pódio enquanto Marina Frutuoso de Melo subiu ao terceiro lugar do pódio.

Bastida (Liberty) e Hugo Carvalho (Chance) destacaram-se no desempate, ao conseguirem os únicos duplos percursos sem faltas, porém o espanhol registou o melhor tempo 39,71s. Hugo Carvalho em segundo com o cavalo Chance tendo terminado o desempate em 46,86s. Destaque para o terceiro lugar de Marina com o veterano Cantano, que terminou o desempate com 4 pontos.

Alinhou ainda no desempate, o português Nuno Tiago Gomes que ficou classificado em 8º lugar com Dobby (0/12-59,74s).

Ficaram afastados do desempate com 1 ponto por excesso de tempo, Duarte Seabra que terminou em 9º com Donna Tella e António Matos Almeida com Manhattan em 10º lugar.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados completos