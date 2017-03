CSI2* Vilamoura: Alemão Marcel Marschall conquista o Grande Prémio Turismo do Algarve (VÍDEO) 6 Março, 2017 6:59

Marcel Marschall foi o vencedor do Grande Prémio Turismo do Algarve (CSI2*) este domingo em Vilamoura. Marschall montou Undercontract (Andiamo x Jasper), um KWPN castrado de 16 anos, tendo completado o desempate sem faltas no melhor tempo, 37,19s. Com este triunfo, o cavaleiro alemão arrecadou o prize-money de €6.250. O cavaleiro alemão já tinha vencido a prova a contar para o ranking (1.45m) da passada sexta-feira, com a égua Jeckle.

O brasileiro Marlon Zanotelli conquistou a segunda posição com Celena VDL (38,31s), enquanto o francês Reynald Angot foi terceiro classificado com Symphonie des Biches (39,44s).

O percurso inicial do Grande Premio Turismo do Algarve (1,50m), traçado pelo chefe de pista internacional, Bernardo Costa Cabral, foi composto por 13 obstáculos e 16 esforços. Alinharam nesta prova rainha 63 conjuntos mas apenas 11 ficaram apurados para o desempate.

Na prova ao cronómetro a 1.40m o vencedor foi britânico Timothy Page com o castrado de 12 anos, Steady The Helm.

Portugueses destacaram-se este fim-de-semana

Na prova de 1.30m deste domingo o vencedor foi Duarte Seabra com a égua Axelle MZ, de 9 anos.

Duarte Seabra com Wannahave já tinha vencido no sábado a prova de 1.40m, terminando o desempate sem faltas. Uma prova que correu bem aos cavaleiros portugueses com Luís Sabino Gonçalves a ocupar o terceiro lugar do pódio com Hilde Império Egípcio.

As finais para cavalos novos começam esta segunda-feira (CSIYH2*), enquanto a partir da próxima quinta-feira (09) começa a disputar-se o CSI3* de Vilamoura.

Resultados

Vídeo: Mar de Histórias