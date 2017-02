CSI2* Roosendaal: Rodrigo Giesteira Almeida no pódio na Holanda 9 Fevereiro, 2017 22:12

Resultados promissores do cavaleiro português Rodrigo Almeida ao conquistar o primeiro lugar do pódio no CSI2* de Roosendaal, na Holanda.

Na jornada inaugural esta quarta-feira, do Jumping de Roosendaal, Rodrigo montando a égua SF Umea de Blondel (Dollar de la Pierre x Vondeen) de 8 anos, na prova pequena disputada em Duas Fases (1,35m) conseguiu o melhor tempo (29,25s) dos 22 conjuntos que terminaram com zero pontos. O holandês Glen Knoester foi segundo classificado com o garanhão KWPN Empire (29,42s), enquanto a cavaleira belga Kirsten Rombouts ocupou o 3º lugar do pódio com o KWPN Euptric Van Beek (30,03s). Participaram nesta prova 63 conjuntos.

Esta quinta-feira, Rodrigo e Hassan van de Wittemoere na prova média ao cronómetro (1,40m) ficaram classificados em 20º lugar sem faltas, entre 76 participantes.

