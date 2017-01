CSI2* Oliva: Britânica Holly Smith ganha o Grande Prémio em Valência 30 Janeiro, 2017 20:00

A cavaleira britânica Holly Smith montando o castrado irlandês Quality Old Joker (OBOS Quality x Slyguff Joker VII), venceu este domingo o Grande Prémio (1,45m) da 2ª semana do Mediterranean Equestrian Tour de Oliva em Valência, Espanha.

Holly registou o melhor tempo (35,10s) dos nove conjuntos que terminaram o desempate sem faltas, superando o irlandês Alex Duffy com Wce Cruco (35,27s) e o italiano Emanuele Massimiliano Biachi com Zycalin W (36,18s), segundo e terceiro classificados, respectivamente.

No sábado este conjunto vencedor ficara classificado em 2º lugar numa prova ao cronómetro e, recorde-se que Holly com Quality Old Joker também conquistou a prova de Potência no London Olympia Internation Horse Show em Dezembro passado.

Resultados