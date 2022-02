CSI2* Ocala: Luís Sabino Gonçalves conquista 3º lugar no GP (VÍDEO)

A dupla Luís Sabino Gonçalves e Biloba des Chaines conquistou no sábado à noite (19) o terceiro lugar no Grande Prémio do Festival de Inverno de Ocala (CSI2*). Luís, terminou ainda esta prova em quinto lugar com Camino Imperio Egipcio, levando para casa o prémio monetário de US$10.500.

Venceu a prova o americano Aaron Vale com Condarco enquanto a irlandesa Nancy Versluis-Borsboom Kilkenny foi segunda classificada com Coco Chanel M.

