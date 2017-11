CSI2* Mijas: Cavaleiros portugueses destacam-se em Espanha

Os cavaleiros portugueses Duarte Seabra, Luís Sabino Gonçalves, Hugo Tavares, Ruben Gomes e Flávio Ferreira, destacaram-se este fim-de-semana em várias provas do internacional de duas estrelas de Mijas (Espanha).

Duarte Seabra com Twix van Overix Z (Toulon x Diamant de Semilly) classificou-se em 5º lugar no Grande Prémio do Master Tour (1,45m) com duplo percurso sem faltas em 47,80s, conseguindo ser o melhor português na prova. Venceu o espanhol Julio Arias com Jicy du Lys que debutou com um triunfo nesta prova (0/0-40,85s).

Luís Sabino Gonçalves com Hilde Imperio Egipcio foi o vencedor da prova ao cronómetro (1,35) do Master Tour, alcançando o melhor tempo (47,30s) dos dez conjuntos que terminaram com zero pontos, enquanto Hugo Tavares com Kiss de Sobral da Costa venceu a prova a 1,30m e Ruben Gomes conquistou o 2º lugar com Ulysse de Ravalet (66,36s) e o quinto com Vanessa (73,82s).

Os melhores resultados dos cavaleiros portugueses ficaram assim ordenados:

Domingo, dia 5 de Novembro

MASTER 1.30 (Tabela A ao cronómetro)

1º. KISS DE SOBRAL DA COSTA…………………………. Hugo Tavares (POR) 0 ptos. 56,45s

2º. ULYSSE DE RAVALET…….…………….………………… Ruben Pereira Gomes (POR) 0 ptos 66,36s

3º. SUMA’S ZORRO………….….……………….………………Joanne Sloan-Allen (IRL) 0 ptos. 71,23s

5º VANESSA ………………………………………………..Ruben Pereira Gomes (POR) 0pts 73,82s

MASTER 1.35m (Tabela A ao cronómetro)

1º. HILDE IMPERIO EGIPCIO…………..…………………Luis Sabino Gonçalves (POR) 0 ptos. 47,30s

2º. QUARELIE DE LA LOUVET……………….……..….. Rikke Belinda Barker (DEN) 0 ptos 47,85s

3º. TATI LULU D’AUBIGNY…….……….…………….…..Guillermo Gonzalez Alonso (ESP) 0 ptos. 50,66 s

MASTER 1.45m GRANDE PRÉMIO RANKING LONGINES (Tab A com desempate)

1º. JIMCY DU LYS.………………………….………..…. Julio Arias (ESP) 0 – 0 ptos 40,85s

2º. COSTELLO DC………..……………..…..….….…. Gerardo Menéndez (ESP) 0 – 0 ptos 41,14s

2º. VALDOCCO DES CAPS………………….…..…… Guillaume Foutrier (FRA) 0 – 0 ptos 42,39s

5º. TWIX V OVERIZ Z ……………………………… Duarte Seabra (POR) 0 – 0 pts 47,80s

CLASSIC 1,40m (Tabela A ao cron)

1º. ABEER II O.L.………………………..……… ……….…Louise Whitaker (GBR) 0 pts 61.59 sg

2º. CORNEEL…….. ………………………..……… ……….Danielle Goldstein (ISR) 0 pts 64.88 sg

3º. SPECIAL WARRIOR…….……………..…..……..…. Louise Whitaker (GBR) 0 pts 67.82 sg

4º. FRISBY DE CHAMBOURG………………………..Flávio Ferreira (POR) 0 pts 69,50s

5º. DON MISTEUR S……………………………………Luís Sabino Gonçalves (POR) 0 pts 69,95s

