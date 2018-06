CSI2* Deauville: Duarte Romão sobe ao terceiro lugar do pódio no Grande Prémio 18 Junho, 2018 17:49

O Pôle International du Cheval de Deauville, França, recebeu este fim-de-semana, um CSI2* que reuniu conjuntos de 15 países incluindo de Portugal.

O cavaleiro português Duarte Romão que desde Janeiro deste ano, trabalha por conta própria e reside em Deauville (França), conquistou o 3º lugar no Grande Prémio Esort Barriere Deauville, que contou com a participação de 58 conjuntos.

Montando a égua SF Utopie d’Bonneville de 10 anos, Duarte Romão terminou este Grande Prémio disputado em duas mãos diferentes (1,45m), com um duplo percurso sem faltas em 42,89s. A vencedora foi a francesa Felicie Bertrand com Chacco Rouge ao registar o melhor tempo (49,40s) dos cinco conjuntos que terminaram sem faltas o desempate. O seu compatriota Alexis Deroubaix ocupou o segundo lugar com Secret d’Auge (41,01s), enquanto Pénèlope Leprevost ficou classificada em quarto lugar com GFE Excalibur de la Tour Vidal, com mais dez centésimos de segundo (42,99s) do que Duarte Romão, terceiro classificado.

Confira os resultados AQUI