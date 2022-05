CSI1* Ponte de Lima: Francisco Fleming vence Grande Prémio (VÍDEO)

O CSI1* – Concurso de Saltos Internacional de Ponte de Lima que decorreu este fim-de-semana na Expolima, contou com a participação de mais de 260 conjuntos em representação de Espanha, França, Brasil e de Portugal.

No domingo, centenas de pessoas assistiram ao triunfo do cavaleiro português, Francisco Fleming no Grande Prémio patrocinado pelo Municipio de Ponte de Lima.

Montando o garanhão PSH Jamal F de 8 anos, Francisco Fleming completou o desempate sem faltas registando o melhor tempo 34,02s dos quatro conjuntos que terminaram sem faltas o desempate. Hugo Carvalho foi segundo e terceiro classificado com os garanhões Kilate N (34,39s) e Randsand (35,59s). André Ferreira em quarto lugar com Fuccini, tendo penalizado 4 pontos no desempate.

Treze conjuntos participaram no Grande Prémio (1,40m), desenhado pelo chefe de pista internacional, José Santos e composto por 11 obstáculos e 14 esforços. Sete conjuntos com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate.

Na entrega do prémio ao primeiro lugar do pódio esteve o Vice-Presidente da Câmara de Ponte de Lima Dr. Paulo Barreiros de Sousa, Dr. Bruno Rente Presidente da Federação Equestre, Teresa Bourbon Presidente de júri e Filipe Pimenta director do concurso.

No sábado, Afonso Salvador Bento venceu o Pequeno Grande Prémio (1,35m) montando a égua Sf Varennes d’Argonne, Carlota Tomas Pires com Harmony do Casal ocupou o segundo lugar do pódio enquanto Hugo Carvalho e Randsand foi terceiro classificado. Hugo Carvalho ao conquistar cinco pódios ao longo dos três dias, foi o melhor atleta do CSI de Ponte de Lima.

Devido ao mau tempo as provas nacionais foram canceladas no domingo.

O evento, contou também com uma área comercial com produtos equestres, e com uma zona de restauração.

Resultados completos AQUI