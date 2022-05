CSI1* Madrid: Tocou hino nacional para Filipe Malta da Costa em Madrid

O cavaleiro português, Filipe Malta da Costa, ganhou esta manhã de domingo o Grande Prémio Gilmar montando o garanhão KWPN «Iwan B» de 9 anos ao registar o melhor tempo 33,10s entre os 10 participantes que terminaram a prova (CSI1*) com duplo zero. Malta da Costa recebeu €5.000 em prize money.

O espanhol José Fumero Hernández foi segundo classificado com «Esto de Viscourt» com o tempo de 33,50s, enquanto a cavaleira portuguesa Madalena Eloy fechou o pódio com «Forestelle des Cinq Chene» tendo registado 34,15s.

Quarenta e seis conjuntos disputaram esta prova desenhado pelo chefe de pista internacional Santiago Varela, composta por 13 obstáculos (1,40m) e 16 esforços. Doze conjuntos terminaram o percurso inicial sem faltas.

Mas os portugueses não se ficaram por aqui no CSI1* integrado no Global Champions Tour em Madrid, e na prova de 1,25m, que contava com 40 conjuntos, Filipe Miguens Malta da Costa, seria 7 º lugar na prova de 1,25m, seguido de muito próximo de Madalena Eloy em Laure van de Kakebeek ( 11ª), Carolina Amorim Baptista com Atout du Gonge (12º), e Filipe Malta da Costa com Elton de St. Jean (13º).

Resultados completos Aqui