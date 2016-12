CSI1* CEIA: O “imbatível” Felipe Guinato triunfa em Alfeizerão

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) fechou o calendário de saltos de obstáculos de 2016, com o Concurso de Saltos Internacional de uma estrela (CSI*). Paralelamente decorreram também provas nacionais de 1,00m e 1,10m.

Nas categorias internacionais, o CSI* de Alfeizerão começou com a prova de 1,20m e com uma vitória do cavaleiro nacional James Everitt e Betaline que bateram a forte concorrência, vencendo esta prova no 1º e 2º dia. No 3ª jornada a vitória ficou reservada a Ricardo Gil Santos que montou Bacardi.

Com as varas colocadas a 1,30m, Hugo Cardoso Tavares / Decoltaire T venceu esta prova no 1º dia e no 2º dia. Destaque para Francisco Fleming que no sábado (17) montando Dark Boy do Bustelo, alcançou uma brilhante vitória no Pequeno Grande Prémio.

Na terceira e última jornada, foi a vez de soar o hino do Brasil em Alfeizerão, mérito da vitória do cavaleiro brasileiro Silvio Teixeira da Silva que montou Charme de Atie Z para a vitória.

Na prova grande a 1,40m, no 1º dia venceu a dupla brasileira, Felipe Guinato com Quidam’s Grey Lady, naquele que viria a ser um bom ensaio para o Grande Prémio de domingo. No sábado Ricardo Gil Santos com Zucchero subiu ao primeiro lugar do pódio na prova a 1,40m.

No Grande Prémio, disputado em duas mãos diferentes ao cronómetro com obstáculos a 1,45m, estiveram à partida 34 conjuntos, passaram à 2ª mão 15 conjuntos todos com zero pontos. Na segunda mão o mais rápido acabou por ser Felipe Guinato / Quidam’s Grey Lady, que fez novamente soar o hino brasileiro em Alfeizerão. Este cavaleiro ficou também classificado em 4º lugar com o cavalo Goodtimes van’t Lozerhof, acabando por ser o grande triunfador do CSI* de Alfeizerão.

Os restantes lugares do pódio foram ocupados pelos portugueses, António Matos de Almeida / Epicor da Gandarinha em 2º e Luís Sabino Gonçalves / Hermes van de Vrombautshoeve em 3º lugar.

No que diz respeito a provas nacionais foi com a prova de 1,00m começou a competição em Alfeizerão, vencendo Sofia Allen Laranjeira / Fly da Granja que repetiu a vitória no sábado. Alexandra Bernardino / Queeni de Beaufour foi a vencedora no domingo. Ainda nas provas nacionais mas a 1,10m, Hugo Cardoso Tavares abriu e fechou as vitórias, montando Lidelio Marine no 1º dia e BB da Famaguda na jornada de domingo. Hugo Barros Caldeira foi o vencedor no 2º dia com a égua HERA.

Os concursos de obstáculos regressam ao CEIA em 2017 com um concurso de saltos nacional A/C, a 06, 07 e 08 de Janeiro. Ainda este ano a poule de equitação de trabalho no dia 30 de Dezembro.

No elenco técnico da competição dirigida pelo Coronel Lopes Mateus, estiveram Teresa Pires de Miranda como presidente do júri, completaram o júri João Miguel Palla e Cristina Larangeiro. Os traçados estiveram a cargo da Lucia Cabrita que foi coadjuvada por Rodrigo Cabrera.

Resultados completos