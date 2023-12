CSI1* Casas Novas: Luís Alexandre Ferreira fez soar hino português

Na sexta-feira, dia 1 de dezembro, o hino português ecoou em Casas Novas, Corunha, Espanha, para celebrar o triunfo de Luís Alexandre Ferreira na prova inaugural do CSI1*.

Montando o castrado Sig Black Panther, Luís Ferreira conquistou o primeiro lugar na prova ao cronômetro, percorrendo o percurso de 1,30m em 62,07 segundos superando a concorrência, notavelmente a segunda classificada, a mexicana Angela Gonzalez Muñoz, que montou Jay Jay Es (62,50s) . O pódio foi completado pelo espanhol Adrian Fernando Arenas Incio, com o garanhão Laville,(69,43s).

Além do destaque de Luís Ferreira, a cavaleira portuguesa Angela Carvalho também brilhou ao conquistar a oitava posição nesta prova montando Donner.

O evento ocorreu entre os dias 1 e 3 de dezembro, marcando a 43ª edição do CSI da Coruña, realizado no centro Hípico Casas Novas (CSI1*). Entre os representantes nacionais que participaram do CSI*, destacam-se os talentosos atletas Duarte Bartolomeu (Chef du Buisson Z), Mafalda Costa Marques (Oscar CG), Miguel Parente (Stanfour 4) e Duarte Seabra (Dourados 2) no CSI5*.

Resultados completos AQUI