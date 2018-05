CSI1* Barcelos: Francisco Fleming vence o Grande Prémio

O cavaleiro português Francisco Fleming de Oliveira venceu este domingo o Grande Prémio CSI Barcelos.

Montando Ego de Clinton, Francisco Fleming conseguiu fazer a primeira mão do percurso, sem faltas ficando apurado para o desempate. No desempate, conseguiu novamente um percurso sem faltas registando o melhor tempo de 43,85 segundos dos cinco conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. António Matos Almeida foi segundo classificado com a égua KWPN Ganturana de 7 anos, (43,98s), enquanto Miguel Viana ocupou o terceiro lugar do pódio com Jorden van de Kruishoeve (44,10s).

O cavaleiro mostrou-se muito feliz com esta vitória. «Ao fim de alguns concursos aqui em Barcelos foi hoje a minha vez de vencer. Montei um cavalo que é propriedade de um grande apoiante do hipismo nacional e conhecido cantor português, o José Cid. É um cavalo que não compete normalmente neste tipo de prova, mas resolvi experimentá-lo e correu bem», afirmou. Francisco Fleming de Oliveira que segue agora para o CSIO em Lisboa.

O Centro Hípico Irmão Pedro Coelho acolheu durante três dias a 14ª edição do Concurso de Saltos Internacional, em Areias de Vilar. O evento teve o apoio da Câmara de Municipal de Barcelos.

O concurso de saltos de obstáculos é já uma referência na região, uma vez que traz a Barcelos alguns dos mais prestigiados cavaleiros nacionais e internacionais e com isso fomenta o comércio, a hotelaria, a restauração, entre outros serviços.

