CSI* Ponte de Lima: João Pedro Gomes brilha no Grande Prémio

O 12º Concurso de Saltos Internacional de Ponte de Lima, que decorreu de 12 a 14 de Maio na EXPOLIMA contou com a participação de cerca de 250 conjuntos em representação de Espanha, Suíça, França, Grã Bretanha e Portugal.

O Grande Prémio Município de Ponte de Lima, desenhado pelo chefe de pista espanhol, Isidro Suarez Rodrigues, a prova rainha do CSI1*, ofereceu um prize money de €6.000.

O cavaleiro português João Pedro Gomes foi o grande vencedor desta 12ª edição do concurso ao subir ao primeiro lugar do pódio no Grande Prémio. João Pedro, que montou Dsh Cluen Castle, foi o único a disputar o desempate, já que a suíça Valentine Petit-Jean com Patchouli de Muze Z que ficou na segundo posição, optou por desistir do desempate. João Mota completou o pódio com Misterio Sobral da Costa, tendo penalizado 4 pontos no percurso inicial, pelo que ficou afastado do desempate.

Feliz com o seu triunfo, João Pedro comentou: “Na minha opinião o percurso do GP estava muito bem montado. Bastante exigente, o que se revelou pelo reduzido número de percursos sem faltas, mas ao mesmo tempo justo para os cavalos, não os colocando em situações de desconforto. Com 12 obstáculos e 15 esforços, as faltas foram aparecendo um bocadinho por todo o percurso, sendo que o triplo foi seguramente o obstáculo que causou mais problemas. Felizmente o meu cavalo está a passar um grande momento de forma e reagiu muito bem a todas as dificuldades do percurso.

Em relação ao concurso, gostava de dizer que é um dos meus preferidos. As condições são ótimas a todos os níveis, a organização também e o ambiente é realmente espetacular!”

A jovem Ana Marta Silva Abreu, de 18 anos, montando a égua KWPN K. Libra da Gandarinha (Eldorado van de Zeshoek x Lobelia de La Lande) do criador e proprietário português Carlos Abreu, venceu no sábado o seu primeiro Pequeno Grande Prémio (1,35m) conseguindo o melhor tempo (35,04s) dos três conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. Marco Valente Oliveira foi segundo classificado com Frinsel d’Ozee (40,15s), enquanto Luís Filipe Costa fechou o pódio com Quintana NL (41,30s).



Ponte de Lima é cada vez mais uma referência equestre não apenas a nível nacional como também internacional. No programa da XV edição da Feira do Cavalo, agendada para Julho (de 6 a 9), constam provas que pontuam para os campeonatos nacionais.

Resultados completos AQUI