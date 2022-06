CSI** Pedras Salgadas: Portugueses dominam na 1ª Jornada

O Concurso de Saltos Internacional (CSI2**) cujo promotor desportivo é a empresa NPimenta, arrancou esta sexta-feira (10), Dia de Portugal. Paralelamente realizaram-se provas nacionais.

O bom tempo acompanhou as provas da jornada inaugural do evento que contou com a participação de cerca de 155 conjuntos em representação de Andorra, Espanha, Brasil, Ucrânia, Suécia, Irlanda, França, Grã Bretanha e de Portugal. Os percursos estiveram a cargo da chefe de pista portuguesa, Lucia Cabrita.

Triunfo do português Francisco Fleming de Oliveira com Codexoon de 9 anos, (Gestut Lewitz) na prova grande ao cronómetro (1,40m) ao registar o melhor tempo 65,62s dos cinco conjuntos que terminaram com zero pontos. Ivo Carvalho com o PSH Gaiato C foi segundo classificado (66,97s), enquanto Hugo Carvalho e o garanhão Exception completaram o pódio (68,68s).

Luís Silva Fernandes foi quarto classificado com Nolimit PS Z (69,04s) e Duarte Seabra com Fernhill Check Your Pocket ocupou o quinto lugar (69,82s).

A britânica Vicky Burd com Velleda Mail venceu a prova média ao cronómetro (1,30m), tendo regista o melhor tempo 54,12s dos 19 conjuntos que terminaram sem faltas. O brasileiro Sílvio Teixeira ocupou o segundo com Donner (55,91s) e em terceiro ex-aequo ficaram João Pedro Gomes com Estrella de St Fray e Francisco Fleming de Oliveira com Jamal F, registaram 56,02s.

Francisco Fleming de Oliveira voltou a destacar-se ao vencer a prova pequena com desempate com obstáculos a 1,20m montando Heaven da Granja tendo registado o melhor tempo no desempate (30,80s) dos cinco conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. André Ferreira foi segundo classificado com Jubilee Diamond (32,45s) e Ivo Carvalho com Jamaica completou o pódio (32,78s).

Resultados completos AQUI