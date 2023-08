CSI* Esposende + CSN-A e Taça de Portugal da Juventude (VÍDEO)

A cidade de Esposende, acolhe entre os dias 03 e 18 de Setembro, a 2ª Edição do Late Summer Equestrian Festival.

8 a 10 de Setembro: Concurso de Saltos Internacional 1*

14 a 17 de Setembro: Iberican Cup e Taça de Portugal da Juventude

O evento proporciona aos cavaleiros profissionais uma experiência competitiva de excelência, tanto no aspeto da participação e performance desportiva, como na hospitalidade com que a cidade de Esposende acarinha o evento, os participantes e seus familiares, dando um significado especial ao contexto desportivo.

Na perseguição da excelência, a organização atribuiu um “prize money” significativo às principais provas do Concurso, no valor de 30.000€, dinamizando o espírito competitivo saudável entre os atletas e imprimindo assim valor acrescentado à iniciativa.

O Município de Esposende em parceira com o Clube Hípico do Norte (CHN), implementou uma estratégia de posicionar o concelho de Esposende como um território de eleição para o turismo equestre nas vertentes desportiva e lúdica.

A organização do evento internacional está integrada na estratégia de alavancar a notoriedade e visibilidade desportiva na comunidade equestre internacional, com um efeito subsequente de potenciar a internacionalização de Esposende como destino equestre, através do programa PortugalEquestrian®. A articulação organizativa, desportiva e promocional entre o Município e o CHN, tem obtido resultados de excelência, com um significativo impacto destes produtos na economia local, durante todo o ano.

